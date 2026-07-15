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Chocan tres vehículos frente a Villa Magna

Por Redacción

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Chocan tres vehículos frente a Villa Magna
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      Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente vial registrado en el Anillo Periférico Poniente, frente a la colonia Villa Magna, los daños son considerables y en el hecho un poste casi fue derribado al recibir un impacto.

      El caso se suscitó cerca de la una de la mañana de este viernes en donde se vieron involucrados dos camionetas y un automóvil, los tres de color blanco, éste último fue proyectado contra un poste de alumbrado público que quedó ladeado dañado desde la base.

      Según los hechos, los tres vehículos se desplazaban por el Periférico y a la altura de la calle Julio César de la colonia Villa Magna sobrevino el choque, siendo el carro Toyota proyectado contra el poste.

      Al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron a una mujer y a un menor que sólo resultaron con golpes leves y no requirieron ser trasladados a recibir atención médica.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus ase

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