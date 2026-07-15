Muere Elsa Aguirre, ícono del cine mexicano

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El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informaron el fallecimiento de la actriz mexicana Elsa Aguirre, a sus 95 años, figura sobresaliente de la época del cine de oro mexicano.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, las asociaciones lamentaron el descenso de la protagonista de "Cuidado con el amor" (1954) y destacaron el impacto de su carrera en el mundo del séptimo arte.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", expresaron.

Elsa Aguirre fue uno de los rostros recurrentes durante la llamada época de oro en el cine mexicano (1936-1956); apareció en películas como "Vainilla, bronce y morir" (1954) junto a Ignacio López Tarso; "Algo flota sobre el agua" (1948) coprotagonizada por Arturo de Córdova; "Lluvia roja" (1950) a un lado de Jorge Negrete.

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Asimismo, durante su carrera filmográfica trabajó con directores como René Cardona, Miguel Zacarías, Rogelio A. González, Fernando Cortés y Raúl de Anda.

Incursionó en diversos géneros como la comedia, el drama, el romance, la acción y los musicales. En 2003, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le otorgó el Premio Ariel Honorífico por su destacada trayectoria artística, reconociendo su aportación fundamental al cine mexicano.

Entre las películas más representativas de su filmografía se encuentran "Pancho Villa y la Valentina", "La estatua de carne", "Los viejos somos así", "La perversa", "Cómo enfriar a mi marido", "El cuerpazo del delito" y "El prófugo", además de su participación en la producción hollywoodense "Giant" (1956).

En 2023, la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) rindieron un homenaje a Elsa Aguirre por su legado artístico. Durante el evento, el actor José Carlos Ruiz la reconoció como un "referente obligado del cine nacional", y se le otorgó la medalla "Una vida en los escenarios", como reconocimiento a su invaluable trayectoria.