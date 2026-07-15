Calor no da tregua; Huasteca alcanzará hasta 35 grados

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Aunque existe probabilidad de lluvias en distintas zonas de San Luis Potosí, el calor seguirá siendo el principal factor a tomar en cuenta este miércoles 15 de julio, especialmente en la Huasteca, donde el termómetro podría alcanzar los 35 grados.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la región Huasteca tendrá un ambiente caluroso durante gran parte del día, combinado con la posibilidad de lluvias y chubascos puntuales, principalmente en zonas serranas.

En la Zona Media también se prevén precipitaciones aisladas, con una temperatura máxima de 31 grados. Para la Zona Centro se espera un ambiente templado, con máxima de 27 grados y bancos de niebla durante la mañana, mientras que en el Altiplano el termómetro llegará a 28 grados, con posibilidad de lluvias dispersas por la tarde.

Además de las precipitaciones, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones del estado, por lo que se recomienda conducir con precaución y evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse.

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En el panorama nacional, Protección Civil informó que se formó la depresión tropical 5E en el océano Pacífico. El sistema no representa riesgo para territorio mexicano y, de mantenerse su evolución, podría fortalecerse este jueves hasta convertirse en la tormenta tropical Elisa.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en municipios de la Huasteca, donde el calor y las lluvias podrían presentarse durante el mismo día.