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Se estrella camioneta contra el edificio Ipiña

Por Redacción

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Se estrella camioneta contra el edificio Ipiña
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      Al circular por la avenida Carranza, el conductor de una camioneta perdió el control del volante y se impactó de frente contra el histórico edificio Ipiña, en el centro de la ciudad, no hubo heridos y por suerte los daños fueron mínimos.

      El hecho ocurrió cerca de las once de la mañana de este martes, en que la camioneta Nissan tipo estaquitas circulaba por la avenida Carranza en dirección a Plaza de Fundadores.

      Luego de pasar la calle Independencia, el conductor perdió el control del volante a la derecha y así la camioneta se subió a la banqueta para terminar chocando contra una columna del edificio en donde finalmente detuvo su carrera.

      Por suerte el conductor salió ileso y la columna del centenario edificio tampoco resintió fuertes daños materiales, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a levantar el reporte del accidente en espera de que hubiese algún acuerdo reparatorio.

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