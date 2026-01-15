logo pulso
Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

Su pareja fue trasladada en estado grave a un hospital

Por Huasteca Hoy

Enero 15, 2026 11:46 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

TAMASOPO.- Un matrimonio sufrió un accidente en la carretera Tambaca–San Jerónimo, en el municipio de Tamasopo, donde la mujer falleció al quedar atrapada en el vehículo en llamas, mientras que su esposo logró sobrevivir, aunque se encuentra en estado grave.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este jueves, cuando Feliciano y su esposa, Mayra, fueron vistos la noche anterior en una convivencia que se realizó por el rumbo del paraje El Trampolín.

Ambos eran vecinos del barrio Pedregal y, de manera extraoficial, se presume que cuando regresaban a su domicilio, a bordo de un vehículo marca Mazda, el conductor perdió el control de la unidad, se salió del camino y se impactó contra un árbol.

Tras el choque, se habría generado el incendio del automóvil, pero sólo Feliciano fue rescatado con vida, mientras que su esposa perdió la vida en el lugar.

Socorristas de Protección Civil Municipal auxiliaron al hombre, quien tenía múltiples fracturas, por lo que fue trasladado a la clínica del IMSS para recibir atención médica.

La zona fue acordonada y, tras el amanecer, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los restos de la víctima, que fueron trasladados al Servicio Médico Legal.

La dependencia mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

