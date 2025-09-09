logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se mantiene cierre en bulevar Río Españita

También hay restricciones en el desnivel de Manuel José Othón por encharcamientos

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 08:12 a.m.
A
Se mantiene cierre en bulevar Río Españita

La mañana de este martes continúa el cierre a la circulación en Río Españita, donde autoridades mantienen bloqueado el paso por seguridad vial.

Además, el paso a desnivel de Manuel José Othón presenta encharcamientos, por lo que únicamente se permite el tránsito de camiones urbanos y vehículos de determinada altura, mientras que vehículos particulares deben buscar rutas alternas.

"Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación y tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados", señaló la SSPC. 

 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos
Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Guardia Nacional; la pareja a bordo solo tuvo lesiones menores

Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles
Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles

Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Son acusados de sustraer una bicicleta y ropa interior; estarían ligados a robos en la Obrera y Monte Alegre

Se mantiene cierre en bulevar Río Españita
Se mantiene cierre en bulevar Río Españita

Se mantiene cierre en bulevar Río Españita

SLP

Redacción

También hay restricciones en el desnivel de Manuel José Othón por encharcamientos

Fallece albañil al caer desde un 2º piso
Fallece albañil al caer desde un 2º piso

Fallece albañil al caer desde un 2º piso

SLP

Redacción

Trabajaba en una construcción en Villa de la Paz cuando tuvo el mortal percance