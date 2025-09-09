Se mantiene cierre en bulevar Río Españita
También hay restricciones en el desnivel de Manuel José Othón por encharcamientos
La mañana de este martes continúa el cierre a la circulación en Río Españita, donde autoridades mantienen bloqueado el paso por seguridad vial.
Además, el paso a desnivel de Manuel José Othón presenta encharcamientos, por lo que únicamente se permite el tránsito de camiones urbanos y vehículos de determinada altura, mientras que vehículos particulares deben buscar rutas alternas.
"Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación y tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados", señaló la SSPC.
