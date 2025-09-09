Fallece albañil al caer desde un 2º piso

VILLA DE LA PAZ.-Un albañil que se encontraba trabajando en una construcción en la colonia Real de Minas, en el municipio de Villa de la Paz, tuvo violenta muerte al caer desde un segundo piso causándose fuertes lesiones en todo el cuerpo.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la calle de Dolores en la colonia Real de Minas, de Villa de la Paz, donde el hombre estaba trabajando de albañil y sufrió el accidente al perder el equilibrio y caerse de varios metros de altura.

De inmediato, los testigos fueron a ayudarlo y pidieron apoyo a los números de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala, quienes procedieron a valorarlo se percataron que ya no tenia signos vitales.

El infortunado trabajador fue identificado como Anselmo de 51 años de edad, quien tenía algunos días laborando en la construcción del inmueble.

Los elementos de la Cruz Roja pidieron apoyo a las corporaciones policiacas y a los peritos para que acudieran a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo sin vida y hacerle los debidos exámenes de ley.

Cabe hacer mención que esta noticia consternó a los albañiles de la región Altiplano, ya que es un oficio en el que en muchas ocasiones llegan a arriesgar su vida.