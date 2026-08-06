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Sentencian a hombre que disparó contra una familia

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a hombre que disparó contra una familia
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      TAMASOPO.- Un hombre que hace tres años amedrentó a una familia, y dañó a balazos una casa y un vehículo en La Había, Tamasopo, fue sentenciado a más de dos años de prisión.

      De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), un juez emitió sentencia condenatoria en contra de Crisanto "N", por el delito de ataque peligroso.

      El ilícito sucedio en octubre de 2023, de acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad de La Gavia, cuando una camioneta se detuvo frente al inmueble. Del vehículo descendió Crisanto "N", quien presuntamente realizó detonaciones con un arma de fuego, ocasionando daños tanto en la vivienda como en el automóvil de la víctima.

      Con los datos de prueba recabados, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Tercera formularon la imputación correspondiente y sostuvieron la responsabilidad penal del imputado durante el proceso.

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      Como resultado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria y le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión, además del pago de una sanción pecuniaria y la reparación del daño en favor de la víctima, derivado del trabajo de litigación realizado por la Fiscalía potosina.

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