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Más de siete años de prisión, además de la multa pecuniaria, recibieron como sentencia dos hombres y una mujer por la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de cargadores y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional acreditó la participación de Diego "N", Cristian "N" y Karla "N" en la participación de tales delitos y se logró la sentencia referida.

Después de que la representación social aportó los elementos de prueba necesarios al juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, se les impuso la pena de siete años seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 250 Unidades de Medida y Actualización, correspondiendo a la cantidad de 28 mil 285 pesos.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado de elementos de la Guardia Civil Estatal, el 20 de octubre de 2025, sobre la carretera Cedral–El Blanco, a la altura de la comunidad el Refugio de las Monjas, municipio de Cedral, fueron detenidos Karla "N", Diego "N" y Cristian "N".

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Dichas personas arrojaron ponchallantas, apuntaron y dispararon contra los elementos policiacos e intentaron huir.

Al darle alcance al vehículo en el que se desplazaban y realizar una revisión encontraron en su interior un arma de fuego tipo fusil, con su cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, además de cuatro cargadores y 138 cartuchos, cinco teléfonos celulares, dos placas balísticas y dos chalecos tácticos.