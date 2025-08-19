Sorprenden a mujer robando mercancía en Bodega Aurrera

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que oficiales de Guardia Municipal detuvieron a una mujer señalada por el delito de robo a comercio.

El hecho se atendió en acciones del operativo ´Escudo Urbano´ en la tienda Bodega Aurrera, ubicada en bulevar Españita en la colonia Jardines del Sur.

La mujer fue detectada saliendo del área de auto cobro con un carrito lleno con mercancía diversa, valuada en un total de 3 mil 682 pesos.