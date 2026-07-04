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Sujeto andaba en moto con placas sobrepuestas

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto andaba en moto con placas sobrepuestas
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      Agentes de la Policía Municipal de la capital detectaron a un motociclista que circulaba sobre calles de la colonia Garita de Jalisco, llevando en brazos a un bebé sin ningún tipo de medida de seguridad; ante ello, se le marcó el alto para realizar la inspección correspondiente, donde se supo que la motocicleta que guiaba portaba placas sobrepuestas y por lo tanto se procedió a su detención.

      El conductor fue detectado por los agentes municipales en la calle Relámpago a bordo de una motocicleta marca Veloci color rojo con negra, observando el riesgo que representaba para la integridad del bebé al llevarlo en esas condiciones, por lo que marcaron el alto al motociclista. 

      Al momento de indicarle el riesgo y la falta al Reglamento de Tránsito, se le solicitó presentar los documentos correspondientes para acreditar la propiedad de la motocicleta, manifestando no portar ninguno en ese momento. 

      Enseguida, se verificaron los datos de la unidad en el Sistema Único de Información del C-4 Municipal, donde se detectó que las placas que portaba pertenecían a una motocicleta de otra marca y modelo. 

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      Derivado de esta situación, los oficiales procedieron a la detención de Nicolás "N" de 37 años por el presunto delito de utilizar placas sobrepuestas en la motocicleta que conducía.

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