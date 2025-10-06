Taxista se enfrenta a asaltante y recibe un balazo en la mano

Ciudad Valles. - Un taxista de Ciudad Valles resultó herido al recibir un disparo en la mano, luego de resistirse a un intento de asalto la noche del domingo, en las inmediaciones del ejido Tampaya.

El conductor, un hombre de la tercera edad que opera el taxi número 079 del sitio Ecotaxi, circulaba por el camino que conecta el Parque Industrial con la comunidad, cuando observó a un sujeto que le hacía señas para detenerse. Pensando que se trataba de un pasajero, se aproximó al lugar.

Sin embargo, el individuo sacó un arma de fuego y lo amenazó con la intención de despojarlo del vehículo. El taxista intentó defenderse, pero durante el forcejeo el arma se disparó, causándole una herida en la mano derecha.

A pesar de la lesión, logró conducir hasta el camino principal del ejido Tampaya, donde pidió ayuda a vecinos, quienes dieron aviso al 911. Elementos de la Policía y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y lo trasladaron a un sanatorio particular.

Corporaciones de seguridad realizaron un operativo en la zona para dar con el agresor, pero hasta el momento no se reporta su captura.