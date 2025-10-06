Por traer drogas, viciosos son apresados

Cuatro hombres y dos menores fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad, por posesión de metanfetaminas y enervantes, esto en distintas colonias del municipio.

En la avenida Libertad, en la colonia San Francisco, policías soledenses notaron a un individuo que alteraba el orden, mismo que fue alcanzado, y después de entrevistarlo se identificó como Kevin “N”, de 23 años, encontrándole dos bolsas con hierba seca similar a la marihuana.

Óscar “N”, de 46 años, fue detectado por servidores públicos en la calle Santa Sofía, en la colonia Rancho Blanco, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole una dosis de “cristal”.

En la Avenida San Lorenzo, de la colonia Santo Tomás, notaron la presencia de quien dijo llamarse Juan “N”, de 20 años, quien cometía faltas administrativas en la vía pública, descubriéndole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la calle Magdaleno Cedillo, en la colonia Expropiación Petrolera, los agentes municipales tuvieron contacto visual con Leonel “N”, de 22 años, cuando alteraba el orden, encontrándole una bolsa con hierba de características semejantes a la marihuana.

Por último, en la Avenida del Valle, en la colonia Rancho Pavón, policías soledenses notaron la presencia de Obed “N”, de 17 años, y María “N”, de 16, cuando causaban disturbios, localizándole a cada uno una bolsa con marihuana.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes; además, les informaron los derechos que la ley les concede y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.