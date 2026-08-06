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Tras caída accidental, va a dar al hospital

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Tras caída accidental, va a dar al hospital
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre sufrió lesiones en un brazo luego de sufrir una caída accidental en la zona centro de Ciudad Valles.

      Este miércoles, alrededor del mediodía, un hombre identificado como Irving "N" tropezó y cayó sobre una banqueta en el callejón Guadalupe Victoria, detrás de la parroquia Santiago de los Valles.

      El hombre no pudo levantarse debido a que sufrió lesiones en un brazo, por lo que quienes se percataron del incidente solicitaron de inmediato apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Minutos después arribaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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