Tres muertos tras choque entre auto y tráiler en la carretera Ríoverde–Valles

RÍOVERDE.- Tres personas perdieron la vida la madrugada de este lunes tras un aparatoso choque entre un vehículo Volkswagen Jetta y un tráiler, sobre la carretera Ríoverde–Ciudad Valles, a la altura del kilómetro 125.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas —dos mujeres y un hombre— viajaban en un Jetta blanco con placas de Tamaulipas, cuando impactaron de frente contra un tráiler que circulaba por la misma vía.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de la Unidad M5 del cuerpo de Bomberos de Rioverde acudieron al lugar y realizaron labores de rescate, logrando liberar los cuerpos que habían quedado prensados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para realizar el levantamiento de los cuerpos y ordenar su traslado al Servicio Médico Legal, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del siniestro.