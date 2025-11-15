Partido Verde cerrará integración de comités en enero

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, informó que el proceso de comprobación e integración de los comités municipales está por finalizar y que será en enero cuando queden concluidos los 59 órganos partidistas en San Luis Potosí.

Detalló que aún están pendientes cabeceras distritales como Matehuala, Ríoverde y Ciudad Valles, así como trabajos en localidades como Xilitla, Aquismón y Matlapa. Algunos de estos procesos se desarrollarán el 22 y 29 de noviembre, mientras que el resto se completará durante enero.

Segura Morquecho señaló que el trabajo político de estos comités iniciará en enero de 2026, de cara al proceso electoral. Afirmó que la estructura operará desde el primer día del año y hasta la conclusión del periodo electoral.

En cuanto a la diferencia entre la credencialización interna del PVEM y la afiliación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) —tema mencionado recientemente por el gobernador del estado—, explicó que el partido cuenta con alrededor de 600 mil personas credencializadas en su plataforma interna, mientras que el registro ante el INE ronda las 100 mil. La variación, dijo, se debe a que la credencialización inició en septiembre del año pasado, mientras que el proceso de afiliación ante el INE se abrió posteriormente.

El dirigente puntualizó que las credencializaciones son válidas para efectos internos y electorales del partido en el ámbito local, y aseguró que tanto el INE como el CEEPAC validan su padrón. Agregó que el registro nacional forma parte de los lineamientos federales del PVEM para realizar asambleas y mantener su registro como partido nacional.

Respecto a los señalamientos de presuntas presiones para afiliar personas, Segura Morquecho afirmó que no dará validez a acusaciones provenientes de otros partidos —como el PAN— y sostuvo que únicamente considerarán testimonios directos de la ciudadanía. "Si algún ciudadano dice que lo obligaron o que estaba sujeto a un programa social, pues te la creo, pero yo no quiero escucharlo de un dirigente", expresó.