Tres manifestaciones se realizan sin incidentes en la capital potosina

Este sábado se realizaron al menos tres manifestaciones en la capital potosina, las cuales transcurrieron sin contratiempos, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Detalló que las protestas tuvieron como puntos de partida la glorieta Francisco González Bocanegra, la calzada de Guadalupe o avenida Juárez y el jardín de Tequis.

Subrayó que las movilizaciones se llevaron a cabo sin inconvenientes y contaron con el apoyo de la Policía Municipal en labores de abanderamiento y cortes de vialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas participantes.

En entrevista, Torres Sánchez afirmó que el Gobierno del Estado se mantendrá atento a las demandas y exigencias de quienes se manifiesten, y que, en los casos donde sea necesario intervenir o colaborar, se dará respuesta a las y los inconformes.

