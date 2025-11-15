Soledad garantiza servicios y seguridad este lunes festivo

Pese al día de asueto por el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez aseguró que este lunes 17 de noviembre no se suspenderán los servicios básicos, de seguridad ni de emergencia, con el propósito de mantener la atención continua a la población.

El Oficial Mayor, Luis Gerardo Ruíz Contreras, informó que cerca de mil 500 trabajadores municipales podrán descansar conforme al calendario oficial; sin embargo, áreas estratégicas como Guardia Civil Municipal, Protección Civil, Servicios Municipales y Catastro operarán con guardias activas para garantizar que las funciones esenciales no se interrumpan.

En materia de seguridad, los elementos de Fuerzas Municipales y de Movilidad y Seguridad Vial trabajarán con sus horarios habituales y con la cobertura regular de operativos en calles y avenidas. Protección Civil también mantendrá operación normal, tanto en la recepción de reportes como en la disponibilidad de paramédicos, ambulancias y personal para atender cualquier emergencia.

Por su parte, Servicios Municipales sostendrá las rutas de recolección de basura programadas para este lunes, con personal suficiente para cubrir las colonias correspondientes. En el área de Catastro, se abrirá una de las seis cajas recaudadoras en la zona centro para atender trámites urgentes durante la jornada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ruíz Contreras subrayó que el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó mantener un gobierno cercano y funcional, que asegure la continuidad de los servicios públicos aun en días de descanso oficial, para brindar certidumbre y bienestar a las familias soledenses.