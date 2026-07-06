logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Fotogalería

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

Se activó un operativo conjunto desde la mañana con corporaciones federales, estatales y municipales

Por Rolando Morales

Julio 06, 2026 10:00 a.m.
A
Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La concentración de aficionados registrada la noche del domingo en la avenida Venustiano Carranza y la glorieta González Bocanegra concluyó con saldo blanco, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario explicó que desde la mañana del domingo se activó un operativo conjunto derivado de los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz, con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, ante la expectativa de una posible celebración por el resultado del partido de la Selección Mexicana.

      Detalló que el despliegue se mantuvo hasta las 2:00 de la madrugada, cuando autoridades realizaron un barrido en la avenida Carranza y la glorieta González Bocanegra para invitar a las personas a retirarse del lugar.

      Villa Gutiérrez señaló que se instaló un puesto de mando conjunto entre Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal, mediante el cual se brindó atención a ocho personas. Indicó que los casos correspondieron principalmente a malestares menores derivados de la concentración, además de una persona que sufrió una lesión en la rodilla tras una caída.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, destacó que no se registraron incidentes graves y que se efectuaron cortes a la circulación vehicular para impedir el ingreso de automóviles a la glorieta, con el objetivo de reducir riesgos para los asistentes. El secretario afirmó que, pese a la eliminación de México, las personas pudieron regresar a sus hogares sin contratiempos, por lo que el balance final fue de saldo blanco.

      LEA TAMBIÉN

      Pese a la euforia, hay saldo blanco tras celebraciones: Galindo

      El operativo es de carácter disuasivo y "al final no puedes frenar el festejo de la selección", declaró

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC
      Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Se activó un operativo conjunto desde la mañana con corporaciones federales, estatales y municipales

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo
      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El adolescente cayó durante la dinámica conocida como "quiere volar"; paramédicos y brigadistas fueron atacados al acudir en su auxilio

      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo
      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo

      Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor quedó inconsciente tras perder el control de la unidad a la altura del kilómetro 4

      Derrapa en moto y queda inconsciente en El Pujal
      Derrapa en moto y queda inconsciente en El Pujal

      Derrapa en moto y queda inconsciente en El Pujal

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hombre presuntamente no llevaba bien colocado el casco y se golpeó la cabeza contra una guarnición