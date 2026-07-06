Saldo blanco tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

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La concentración de aficionados registrada la noche del domingo en la avenida Venustiano Carranza y la glorieta González Bocanegra concluyó con saldo blanco, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que desde la mañana del domingo se activó un operativo conjunto derivado de los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz, con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, ante la expectativa de una posible celebración por el resultado del partido de la Selección Mexicana.

Detalló que el despliegue se mantuvo hasta las 2:00 de la madrugada, cuando autoridades realizaron un barrido en la avenida Carranza y la glorieta González Bocanegra para invitar a las personas a retirarse del lugar.

Villa Gutiérrez señaló que se instaló un puesto de mando conjunto entre Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal, mediante el cual se brindó atención a ocho personas. Indicó que los casos correspondieron principalmente a malestares menores derivados de la concentración, además de una persona que sufrió una lesión en la rodilla tras una caída.

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Asimismo, destacó que no se registraron incidentes graves y que se efectuaron cortes a la circulación vehicular para impedir el ingreso de automóviles a la glorieta, con el objetivo de reducir riesgos para los asistentes. El secretario afirmó que, pese a la eliminación de México, las personas pudieron regresar a sus hogares sin contratiempos, por lo que el balance final fue de saldo blanco.