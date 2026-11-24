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ÉBANO.- Un vehículo se salió del camino y quedó varado entre la maleza, en la carretera federal Valles-Tampico; una mujer que vajaba en el auto tuvo que ser auxiliada por socorristas debido a que sufrió una crisis nerviosa.

Lo anterior sucedió este lunes, poco después del mediodía, en el kilómetro 82 de la carretera federal número 70, a la altura del Hotel Las Margaritas, en Ébano.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta rojo perdió el control del volante al tomar una curva, por lo que terminó saliéndose de la carretera y quedó atorado entre la maleza.

Los daños materiales fueron mínimos; sin embargo, fue necesaria la intervención de los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), debido a que una adulta mayor que viajaba como acompañante sufrió una crisis nerviosa.

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El vehículo quedó bajo resguardo de los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarlo del lugar.