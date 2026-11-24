Vehículo derrapa y se sale de carretera
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ÉBANO.- Un vehículo se salió del camino y quedó varado entre la maleza, en la carretera federal Valles-Tampico; una mujer que vajaba en el auto tuvo que ser auxiliada por socorristas debido a que sufrió una crisis nerviosa.
Lo anterior sucedió este lunes, poco después del mediodía, en el kilómetro 82 de la carretera federal número 70, a la altura del Hotel Las Margaritas, en Ébano.
De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta rojo perdió el control del volante al tomar una curva, por lo que terminó saliéndose de la carretera y quedó atorado entre la maleza.
Los daños materiales fueron mínimos; sin embargo, fue necesaria la intervención de los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), debido a que una adulta mayor que viajaba como acompañante sufrió una crisis nerviosa.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El vehículo quedó bajo resguardo de los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarlo del lugar.
no te pierdas estas noticias
Alerta GCE por "desplazadores" en cajeros automáticos (video)
Rubén Pacheco
Recientemente, han detenido a tres personas originaria de otros estados
Accidente cerca de Ébano deja únicamente daños materiales
Huasteca Hoy
Socorristas de la CNE atendieron a una mujer con crisis nerviosa
Sacristán acusado de abuso suma 4 órdenes de aprehensión
Rubén Pacheco
Las investigaciones incluyen cinco víctimas infantiles y la defensa solicitó duplicidad del término constitucional