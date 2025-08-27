logo pulso
Video: Chofer de autobús impacta a varios taxis frente a la TTP

El percance ocurrió frente a la Terminal Terrestre Potosina; autoridades realizaron maniobras para liberar la vialidad.

Por Redacción

Agosto 27, 2025 07:22 a.m.
A
Video: Chofer de autobús impacta a varios taxis frente a la TTP

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en la lateral de la Carretera 57, frente a la Terminal Terrestre Potosina (TTP), luego de que el chofer de un autobús foráneo impactara contra varios taxis.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance únicamente dejó daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas. Elementos de vialidad realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y agilizar el tránsito en la zona.

Autoridades señalaron que el pavimento se encontraba mojado, lo que pudo haber influido en el incidente, por lo que recomendaron a los automovilistas conducir con precaución y a baja velocidad.

Se precisó que, pese a las lluvias, no existen vialidades cerradas en la capital potosina.

