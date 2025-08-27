Detectan a fardero en Aurrerá de “Chole”

Oficiales de Tránsito Municipal de Soledad detuvieron a un hombre quien presuntamente intentó robar artículos de una Bodega Aurrerá en Cabecera Municipal, como parte de la atención que se brindó a un auxilio.

Un guardia privado se acercó a reportar a un individuo que tenían retenido en el supermercado, el cual se ubica en la calle Negrete de Cabecera Municipal, ya que intentó sustraer mercancía del establecimiento.

Los policías se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Daniel “N” de 36 años de edad, a quien se le encontraron artículos de higiene personal, y al mismo tiempo la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, además le dieron lectura de su carta de derechos.

