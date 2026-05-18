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Museos toman aire con rally familiar

Familias recorrieron espacios culturales de la capital por el Día Internacional de los Museos

Por Redacción

Mayo 18, 2026 11:37 a.m.
A
Museos toman aire con rally familiar

Los museos de la capital tuvieron un fin de semana distinto: niñas, niños, jóvenes y familias recorrieron varios recintos como parte del Rally Cultural Potosí, organizado por el Día Internacional de los Museos.

La dinámica llevó a los participantes por rutas como Cantera, Perrito, Tunera, Tangamanga y Carrancear, donde realizaron talleres, recorridos guiados y actividades para acercarse al patrimonio artístico, histórico y cultural de San Luis Potosí.

Como parte del rally, las y los asistentes reunieron sellos en un pasaporte cultural y, al concluir el recorrido, participaron en el sorteo de diversos premios.

Aunque el rally cerró durante el fin de semana, las actividades por el Día Internacional de los Museos continúan este 18 de mayo, con una agenda enfocada en reconocer a estos espacios como puntos de encuentro, diálogo e inclusión.

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