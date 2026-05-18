Refuerzan vigilancia carretera con arcos lectores

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene en operación 35 arcos lectoresinstalados en puntos estratégicos de San Luis Potosí, como parte de la estrategia para reforzar la vigilancia carretera y detectar vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, los equipos están enlazados al C5i2, lo que permite generar alertas en tiempo real y agilizar la reacción de la Guardia Civil Estatal.

La vigilancia se concentra principalmente en accesos carreteros, el área metropolitana y municipios con mayor flujo vehicular.

La SSPC también informó que avanza la instalación de 15 Puntos de Atención Ciudadana, donde habrá presencia permanente de elementos estatales para apoyo vial, prevención del delito y atención a usuarios de carreteras.

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Juárez Hernández señaló que, además, se trabaja en la formación de nuevos perfiles operativos en la Academia Estatal de Seguridad para integrar una división enfocada en atención ciudadana.

La dependencia llamó a automovilistas y motociclistas a realizar el trámite formal de placas, evitar permisos temporales y reportar situaciones sospechosas al 911 o al 089.