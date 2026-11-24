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El conductor de una camioneta tuvo violenta muerte al chocar de frente contra un tráiler, luego de que invadió carril cuando circulaba por el Nuevo Libramiento Norte a la altura de la comunidad de Estanzuela, perteneciente a Mexquitic de Carmona.

El hecho se suscitó alrededor de las seis de la tarde de ayer, cuando una camioneta Ford Tribute color rojo, tipo SUV, se desplazaba a alta velocidad por el mencionado libramiento, en esos momentos el piso estaba resbaloso debido a la lluvia prevaleciente.

Fue en el kilómetro 21, cerca de La Estanzuela, en donde el conductor perdió el control del volante e invadió el carril contrario para de esta forma estamparse de frente contra el tráiler, uno de tractor color naranja con remolque tipo caja.

Por el fuerte impacto la camioneta se partió en dos y la parte frontal quedó estampada en el tráiler mientras que la trasera acabó tirada sobre la superficie de rodamiento.

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El conductor tuvo una muerte prácticamente inmediata ante el fuerte percance y cuando llegaron los paramédicos a prestarle ayuda ya nada se podía hacer.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y el chofer del tráiler sería presentado ante el Ministerio Público para las diligencias legales, en tanto el cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que acudan a reclamarlo.