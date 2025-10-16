logo pulso
Volcadura de tráiler desata actos de rapiña

Habitantes de la zona y automovilistas se lanzan al saqueo

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
La mañana de hoy miércoles un tráiler volcó en la carretera a Zacatecas, después, la rapiña no se hizo esperar.

Los hechos cuando el chofer de la unidad pesada con caja acoplada circulaba sobre carretera Zacatecas con dirección a San Luis Potosí; al llegar al kilometro 32 a la altura de la comunidad del Porvenir, dormita perdiendo el control de la unidad cayendo a un desnivel que divide ambos carriles y al tratar de controlar la unidad se vuelca hacia su derecha.

Al sitio acudieron habitantes de las comunidades cercanas iniciando con la rapiña de sopas instantáneas que transportaba en el tráiler.

Paramédicos del municipio de Mexquitic solo valoraron al conductor, resultando con golpes que no ameritaron su traslado. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento.

