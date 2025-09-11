Atrapan a un hombre por robo a comercio
Un objetivo prioritario fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por presunto robo a comercio y portación de arma prohibida, esto en la colonia San Francisco, quien cuenta con cuatro denuncias por robo a tiendas de conveniencia y una detención previa por otro delito del fuero común. El hecho ocurrió en un recorrido de prevención, que forma parte de las acciones implementadas para combatir la incidencia delictiva.
Cuando agentes municipales transitaban sobre avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un trabajador de una tienda de conveniencia, el cual solicitó su apoyo ya que un individuo ingresó y sustrajo dinero con violencia, amenazándolo con un objeto metálico.
De inmediato, policías soledenses ubicaron al señalado quien intentaba escapar, dándole alcance a la altura de la calle Negrete, y después de entrevistarlo se identificó como José “N” de 37 años, a quien se le encontró la cantidad de 500 pesos en 10 billetes de 50 pesos, así como una bolsa de monedas y un objeto punzocortante similar a un cuchillo. Al mismo tiempo la parte afectada se acercó para indicar que era su deseo proceder legalmente en su contra.
Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, además se le dio lectura de su carta de derechos, y siguiendo con el debido protocolo de actuación se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, con cuatro denuncias por robo a tiendas de conveniencia y un arresto previo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El infractor se consignó a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).