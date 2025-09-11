logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a un hombre por robo a comercio

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a un hombre por robo a comercio

Un objetivo prioritario fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por presunto robo a comercio y portación de arma prohibida, esto en la colonia San Francisco, quien cuenta con cuatro denuncias por robo a tiendas de conveniencia y una detención previa por otro delito del fuero común. El hecho ocurrió en un recorrido de prevención, que forma parte de las acciones implementadas para combatir la incidencia delictiva.

Cuando agentes municipales transitaban sobre avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un trabajador de una tienda de conveniencia, el cual solicitó su apoyo ya que un individuo ingresó y sustrajo dinero con violencia, amenazándolo con un objeto metálico.

De inmediato, policías soledenses ubicaron al señalado quien intentaba escapar, dándole alcance a la altura de la calle Negrete, y después de entrevistarlo se identificó como José “N” de 37 años, a quien se le encontró la cantidad de 500 pesos en 10 billetes de 50 pesos, así como una bolsa de monedas y un objeto punzocortante similar a un cuchillo. Al mismo tiempo la parte afectada se acercó para indicar que era su deseo proceder legalmente en su contra.

Enseguida se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, además se le dio lectura de su carta de derechos, y siguiendo con el debido protocolo de actuación se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, con cuatro denuncias por robo a tiendas de conveniencia y un arresto previo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El infractor se consignó a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con droga detienen a una mujer
Con droga detienen a una mujer

Con droga detienen a una mujer

SLP

Redacción

Caen tres mujeres por diferentes delitos
Caen tres mujeres por diferentes delitos

Caen tres mujeres por diferentes delitos

SLP

Redacción

Atrapan a un hombre por robo a comercio
Atrapan a un hombre por robo a comercio

Atrapan a un hombre por robo a comercio

SLP

Redacción

Localizan en Soledad 4 plataformas robadas
Localizan en Soledad 4 plataformas robadas

Localizan en Soledad 4 plataformas robadas

SLP

Redacción

Propiedad de una empresa de transportes