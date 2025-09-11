Caen tres mujeres por diferentes delitos

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres mujeres, una de ellas por portación de réplica de arma de fuego, mientras que a las demás se les imputa presunto allanamiento y lesiones, esto en la colonia Santo Tomás; como resultado de la atención inmediata que se brinda a reportes ciudadanos.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en un domicilio de la avenida Santo Tomás, en la colonia mencionada, ya que tres mujeres agredieron a una persona en su casa.

Policías femeninas se presentaron en el lugar, donde fueron recibidas por la reportante, quien señaló a las supuestas agresoras, las cuales intentaron escapar ingresando por la fuerza a otro domicilio.

Las oficiales se acercaron al inmueble donde ingresaron, siendo la propietaria quien indicó no conocerlas y manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Una vez afuera de la casa y después de entrevistarlas, las reportadas se identificaron como Araceli “N”, Regina “N” de 19 años y Evelyn “N” de 25, encontrándole a esta última una réplica de arma de fuego tipo escuadra. De acuerdo con información de Plataforma México, la primera mencionada cuenta con arrestos previos por robo a comercio.

A Evelyn “N” se le hizo saber que sería detenida por portación de réplica de arma de fuego, y a todas por presunto allanamiento y lesiones, además de informarles los derechos que les asisten. Las arrestadas fueron trasladadas a Barandilla Municipal donde las certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde fueron puestas a disposición.