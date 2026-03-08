logo pulso
Seguridad

Vuelca camioneta tras choque en Circuito Potosí

El choque entre una camioneta Nissan Frontier y un Chevrolet Chevy causó la volcadura sin heridos.

Por Redacción

Marzo 08, 2026 12:39 p.m.
A
Vuelca camioneta tras choque en Circuito Potosí

Un fuerte accidente se registró en Circuito Potosí, en el tramo de la carretera a Zacatecas y la avenida Pánfilo Natera, en la colonia La Unión.

El reporte se recibió antes de las 12:00 horas de este domingo, cuando se informó sobre un percance vial en la zona.

De acuerdo con la información, dos vehículos —una camioneta Nissan Frontier y un automóvil Chevrolet Chevy— circulaban a la par cuando, al llegar a una curva, ambos tuvieron contacto. Tras el impacto, el conductor de la camioneta Nissan Frontier chocó contra el muro de contención y finalmente terminó volcado con las llantas hacia arriba.

En el incidente únicamente se reportaron daños materiales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del hecho y realizaron el retiro de los vehículos para su resguardo.

