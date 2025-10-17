Vuelcan camioneta en carretera a Zacatecas; un lesionado

Un hombre resultó lesionado tras perder el control de su vehículo y volcar sobre la carretera a Zacatecas, la mañana de este viernes.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, a la altura del kilómetro 13+200, cuando el conductor de una camioneta GMC roja que se desplazaba con dirección a San Luis Potosí perdió el control hacia su izquierda, subiéndose a la guarnición y chocando contra un poste metálico de alumbrado público.

Tras el impacto, la unidad terminó volcada, con las llantas hacia arriba. Paramédicos acudieron al sitio y valoraron al conductor, quien no requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona acordonaron la zona para evitar otro percance y facilitar las maniobras de retiro del vehículo.

