Vuelcan camioneta en carretera a Zacatecas; un lesionado
El conductor perdió el control tras chocar contra un poste de alumbrado
Un hombre resultó lesionado tras perder el control de su vehículo y volcar sobre la carretera a Zacatecas, la mañana de este viernes.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, a la altura del kilómetro 13+200, cuando el conductor de una camioneta GMC roja que se desplazaba con dirección a San Luis Potosí perdió el control hacia su izquierda, subiéndose a la guarnición y chocando contra un poste metálico de alumbrado público.
Tras el impacto, la unidad terminó volcada, con las llantas hacia arriba. Paramédicos acudieron al sitio y valoraron al conductor, quien no requirió traslado a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona acordonaron la zona para evitar otro percance y facilitar las maniobras de retiro del vehículo.
