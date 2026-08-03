Causa percance por maniobra imprudente

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CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo compacto realizó una maniobra sin precaución sobre la avenida Santa Rosa y provocó un choque con una camioneta. Lo anterior sucedió durante la noche del sábado, en el cruce que conforman la avenida Santa Rosa y la calle Circuito del Sol, acceso al fraccionamiento Villas del Sol.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol blanco circulaba por la avenida con dirección del Ingenio Plan de Ayala hacia la colonia Santa Rosa. Sin embargo, al llegar al mencionado cruce, maniobró a la izquierda para ingresar al fraccionamiento y le cortó la circulación al conductor de una camioneta Chevrolet Tahoe guinda, quien no alcanzó a frenar e impactó al sedán.

Las dos unidades quedaron fuera de la cinta asfáltica, con daños materiales cuantiosos. Vecinos del sector reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había personas prensadas.

Por esa razón se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja con equipo hidráulico; sin embargo, no fue necesario utilizar dicha herramienta, pues los involucrados ya estaban fuera de sus vehículos y solo presentaban golpes leves.

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Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque finalmente los involucrados llegaron a un acuerdo.