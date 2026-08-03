logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Causa percance por maniobra imprudente

Un Volkswagen Gol le cerró el paso a una camioneta en la avenida Santa Rosa.

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Causa percance por maniobra imprudente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo compacto realizó una maniobra sin precaución sobre la avenida Santa Rosa y provocó un choque con una camioneta. Lo anterior sucedió durante la noche del sábado, en el cruce que conforman la avenida Santa Rosa y la calle Circuito del Sol, acceso al fraccionamiento Villas del Sol.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol blanco circulaba por la avenida con dirección del Ingenio Plan de Ayala hacia la colonia Santa Rosa. Sin embargo, al llegar al mencionado cruce, maniobró a la izquierda para ingresar al fraccionamiento y le cortó la circulación al conductor de una camioneta Chevrolet Tahoe guinda, quien no alcanzó a frenar e impactó al sedán.

      Las dos unidades quedaron fuera de la cinta asfáltica, con daños materiales cuantiosos. Vecinos del sector reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había personas prensadas.

      Por esa razón se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja con equipo hidráulico; sin embargo, no fue necesario utilizar dicha herramienta, pues los involucrados ya estaban fuera de sus vehículos y solo presentaban golpes leves.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque finalmente los involucrados llegaron a un acuerdo.

      Te puede interesar

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ve la SSPC acto de justicieros en caso de hombre atado a poste
      Ve la SSPC acto de justicieros en caso de hombre atado a poste

      Ve la SSPC acto de "justicieros" en caso de hombre atado a poste

      SLP

      Rubén Pacheco

      Juárez Hernández afirmó no son comunes las amenazas a jefes policiacos

      Inundaciones, vehículos varados y cierres, el saldo de lluvias: SSPC
      Inundaciones, vehículos varados y cierres, el saldo de lluvias: SSPC

      Inundaciones, vehículos varados y cierres, el saldo de lluvias: SSPC

      SLP

      Samuel Moreno

      Autoridades mantienen limitaciones preventivas y limpieza tras las afectaciones en zonas oriente, sur y norte de la capital

      Abandonan un feto en colonia La Libertad II
      Abandonan un feto en colonia La Libertad II

      Abandonan un feto en colonia La Libertad II

      SLP

      Redacción

      Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y la fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación

      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila
      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila

      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila

      SLP

      PULSO

      Cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal atendían un reporte; fallecieron tres muertes y uno quedó herido