SLP

A la baja, partida para Protección Civil

En 2025, presupuesto se redujo 29 por ciento; en el último informe de gobierno se reportan obras y acciones por sólo $800 mil

Por Jaime Hernández

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
A la baja, partida para Protección Civil

El presupuesto para el eje de Protección Civil de este año sufrió una baja de casi 30 por ciento con respecto a la partida que recibió el año anterior, reduciéndose en 10.7 millones de pesos.

Además, de acuerdo a los datos que aparecen en los informes de gobierno, las cifras que se reportan como ejercidas en este eje son significativamente menores.

Esto sucede cuando el estado sufre su mayor emergencia en la materia de los últimos años debido a las inundaciones en la Huasteca.

Una revisión en el comportamiento presupuestal de las partidas para protección civil durante esta administración muestra que las partidas anuales no han superado el presupuesto previsto en 2021 para el eje, cuando se destinaron 38 millones de pesos.

Tras una tendencia a la baja entre 2022 y 2023, hubo un incremento que llegó a los 36.4 millones de pesos.

Sin embargo, para este año, la suma disminuyó a 25.7 millones de pesos, lo que implica una baja de 10.7 millones de pesos, equivalentes a una disminución del 29%.

Cuando se revisa el monto ejercido que se reportan en los informes anuales de gobierno, se observan cifras significativamente menores en el eje de protección civil. En el primer informe, incluso, no aparece en listado, como tampoco alguna cantidad destinada a ese fin.

En el segundo informe, se reportaron 3.3 millones de pesos y para el tercero, la cifra se desplomó a 400 mil pesos.

Y en el informe estatal más reciente, correspondiente al cuarto año, la suma reportada fue de 800 mil pesos.

