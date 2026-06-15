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Aboga arzobispo por la libertad de expresión en San Luis Potosí

Por Martín Rodríguez

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Aboga arzobispo por la libertad de expresión en San Luis Potosí
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      Sigamos diálogo permanente, como oportunidad para sacar cosas buenas y provechosas para todos, pidió el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, luego de conocer los efectos de la Ley Serrano que derivó en la detención de personas periodistas.

      Dijo el arzobispo que la libertad de expresión debe manejarse de manera incondicional con un diálogo permanente, lo que debe remitirnos a que el mismo Papa Francisco pidió escoger el camino de la sinodalidad como parte de ese diálogo, como una gran oportunidad para acordar cosas buenas y que al mismo tiempo representen una acción provechosa para garantizar ese derecho. 

      A propósito de la festividad patronal del Sagrado Corazón, dijo que deben ser reconocidas esas libertades de buen corazón.

      Dijo que siempre debe haber una concurrencia de diálogo permanente con los medios de comunicación, porque precisamente es ahí donde se fomenta la cultura del encuentro, como parte importante de las condiciones cotidianas de solución de los problemas.

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      La imagen en la que se basa esa libertad de expresión, debe expresarse en un amor honesto y que permita acercarse al diálogo con toda confianza, al amor en la oración, en la caridad y en los momentos litúrgicos, pero también en aspectos tan importantes como la atención a los más necesitados.

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