Detienen a abogada y defensora de derechos humanos
La defensora fue detenida tras intervenir en favor de un joven durante un operativo policial; denuncian que no ha tenido acceso a familiares ni abogados
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La abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso fue detenida este sábado por elementos de seguridad en la capital potosina, luego de intervenir en un operativo en el que cuestionó la actuación de agentes que pretendían detener a un joven sin informarle, presuntamente, los motivos de la acción ni el fundamento legal de la misma.
Videos difundidos en redes sociales muestran a García Valdivieso dialogando con los elementos de seguridad y exigiendo que se respetaran los derechos del joven, particularmente el derecho a conocer las razones de su detención. Testigos y organizaciones civiles señalan que, tras estos hechos, la abogada fue asegurada por los agentes.
La detención ha generado preocupación entre colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos, quienes cuestionan el actuar de las autoridades y advierten posibles violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales tanto del joven involucrado como de la propia defensora.
A través de un video difundido en redes sociales, el esposo de Celia García Valdivieso denunció que la abogada permanece incomunicada y que ni familiares ni abogados han podido tener acceso a ella. Según su testimonio, las autoridades no han permitido la comunicación directa con la detenida ni el contacto con su representación legal.
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Diversas organizaciones y activistas han exigido que se informe de manera inmediata sobre la situación jurídica de la defensora, se garantice su integridad física y se respeten plenamente sus derechos, incluyendo el acceso a una defensa adecuada.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una explicación detallada sobre los motivos de la detención ni sobre las condiciones en las que se encuentra García Valdivieso.
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