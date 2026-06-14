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Después de 15 años, SLP está por estrenar nuevo Atlas de Riesgo

La actualización del Atlas de Riesgo permitirá identificar zonas vulnerables y mejorar la atención de emergencias en San Luis Potosí.

Por Rolando Morales

Junio 14, 2026 01:17 p.m.
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Después de 15 años, SLP está por estrenar nuevo Atlas de Riesgo
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      La actualización del Atlas de Riesgo Municipal de San Luis Potosí se encuentra en su etapa final de desarrollo y podría quedar concluida y validada en los próximos meses, informó el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

      El funcionario explicó que el documento se elabora de manera conjunta con investigadores de de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quienes se ha trabajado en la integración y análisis de la información necesaria para la actualización de este instrumento de planeación y prevención.

      Polanco Acosta señaló que, de manera paralela, ya se han sostenido diversas reuniones y acercamientos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), organismo responsable de validar el contenido del atlas y posteriormente incorporarlo al Atlas Nacional de Riesgos.

      Indicó que actualmente se afinan los últimos detalles técnicos para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades federales, por lo que confió en que durante este mismo año pueda concretarse la validación correspondiente.

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      El encargado de despacho destacó la importancia de contar con una herramienta actualizada para la identificación de zonas vulnerables y la atención de emergencias, al recordar que el Atlas de Riesgo Municipal no ha sido actualizado desde 2011, por lo que la nueva versión permitirá contar con información más reciente para la toma de decisiones en materia de protección civil.


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