SSPC revisará actuación policial tras incidente con defensora de derechos humanos

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que se acordó revisar la actuación de los elementos policiales involucrados en un incidente ocurrido la mañana de este domingo, además de reforzar la capacitación en materia de derechos humanos y mantener abiertos los canales de diálogo con la ciudadanía, luego de reunirse con la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso.

Revisión de actuación policial y diálogo con defensores

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Juzgado Cívico de la Comandancia Horizontes, después de que se difundiera un video relacionado con la detención de un joven sobre avenida Universidad y la posterior intervención de García Valdivieso, quien denunció haber sido detenida cuando solicitaba a los oficiales explicar los motivos del aseguramiento.

Compromisos para fortalecer protocolos y transparencia

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Villa Gutiérrez señaló que la corporación ya realiza una revisión de la actuación de los policías involucrados y reiteró que la instrucción del gobierno municipal es actuar con transparencia ante este tipo de situaciones. Añadió que en el encuentro participaron representantes de la Contraloría General del Municipio, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y la Dirección General de Justicia Municipal para dar seguimiento al caso.

El secretario indicó que, tras dialogar con la defensora, se estableció el compromiso de analizar todo el proceso ocurrido durante la intervención policial y emprender acciones coordinadas que permitan fortalecer los protocolos de actuación de las y los elementos. Asimismo, afirmó que la corporación debe reconocer cuando existen actuaciones incorrectas y corregirlas, al tiempo que se defienden aquellas que se apegan a la normatividad.

Por su parte, García Valdivieso expuso su preocupación por presuntas detenciones ilegales de jóvenes y por la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Ante ello, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la capacitación policial y dar seguimiento a las quejas que serán presentadas ante distintas instancias.