Abusa STPS de restaurantes

Con el argumento de hacer una “inspección extraordinaria”, sin capacitación previa y sin aviso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado planeó inspecciones sorpresa a un número indeterminado de empresas, para aplicar multas de 45 mil pesos por cada inconsistencia, acusó el expresidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Pedro Gaitán Padrón.

En entrevista, el empresario restaurantero explicó que la dependencia estatal, a cargo de Crisógono Sánchez Lara, pone en riesgo a las empresas, ya que, expresó, la política punitiva no está considerando la capacidad económica de los contribuyentes.

El exdirigente empresarial indicó que ha capacitado a más de cien integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y empresas diversas para enfrentar este tipo de insepcciones.

En el caso de los hoteleros, ellos mismos solicitaron la capacitación para enfrentar ese tipo de revisiones sorpresivas, sobre todo porque no existe, como tal, una campaña de concientización, ni tampoco algún razonamiento para elaborar un diagnóstico previo de cumplimientos y el establecimiento de plazos, sino únicamente la acción punitiva de llegar con las empresas para multarlas.

“No hay ni siquiera capacitación, y la autoridad a rajatabla sanciona y multa, y todavía sin considerar la capacidad económica del contribuyente”.

Gaitán Padrón manifestó que la dependencia estatal ha planteado que las inspecciones se realizaron bajo la justificación de que surgieron a raíz de “la denuncia de un trabajador”, sin aportar a elementos que den soporte a la supuesta queja laboral.