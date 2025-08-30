logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Abusa STPS de restaurantes

Denuncia exlíder de la Canirac campaña de multas injustificadas de la dependencia estatal

Por Martín Rodríguez

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Abusa STPS de restaurantes

Con el argumento de hacer una “inspección extraordinaria”, sin capacitación previa y sin aviso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado planeó inspecciones sorpresa a un número indeterminado de empresas, para aplicar multas de 45 mil pesos por cada inconsistencia, acusó el expresidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Pedro Gaitán Padrón.

En entrevista, el empresario restaurantero explicó que la dependencia estatal, a cargo de Crisógono Sánchez Lara, pone en riesgo a las empresas, ya que, expresó, la política punitiva no está considerando la capacidad económica de los contribuyentes.

El exdirigente empresarial indicó que ha capacitado a más de cien integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y empresas diversas para enfrentar este tipo de insepcciones.

En el caso de los hoteleros, ellos mismos solicitaron la capacitación para enfrentar ese tipo de revisiones sorpresivas, sobre todo porque no existe, como tal, una campaña de concientización, ni tampoco algún razonamiento para elaborar un diagnóstico previo de cumplimientos y el establecimiento de plazos, sino únicamente la acción punitiva de llegar con las empresas para multarlas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No hay ni siquiera capacitación, y la autoridad a rajatabla sanciona y multa, y todavía sin considerar la capacidad económica del contribuyente”.

Gaitán Padrón manifestó que la dependencia estatal ha planteado que las inspecciones se realizaron bajo la justificación de que surgieron a raíz de “la denuncia de un trabajador”, sin aportar a elementos que den soporte a la supuesta queja laboral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Que nos revisen, que nos busquen”: Galindo al IFSE
Video | Que nos revisen, que nos busquen”: Galindo al IFSE

Video | "Que nos revisen, que nos busquen”: Galindo al IFSE

SLP

Rolando Morales

"La función administrativa del gobierno municipal está apegada a derecho", aseguró el alcalde

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón
Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

SLP

Rubén Pacheco

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS
Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

SLP

Rolando Morales

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros
Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

SLP

Samuel Moreno

Concejal poceña indica que se estudia la posibilidad; achaca escasez a deficiencias del Interapas