Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

El Frente Nacional por las 40 horas, mediante su comisión de San Luis Potosí, en conjunto con el colectivo Pedaleando SLP, rechazaron las declaraciones del titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, quién aseguró que la jornada laboral de 40 horas ya es ley.

Los colectivos aclararon que tal afirmación es incorrecta, pues el gobierno federal no ha presentado formalmente la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, compromiso hecho desde el pasado 1 de mayo de 2025. Explicaron que ni el proceso legislativo federal ni el local, han iniciado, por lo que la reforma, aún no cuenta con sustento jurídico y no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, insistieron en que aún no existe una ley vigente que reduzca la jornada laboral y calificaron de “prematuras e inexactas” las declaraciones del funcionario.

Asimismo, criticaron que Sánchez Lara, afirmara que “no ha recibido inquietudes formales por parte del sector empresarial”, ya que desde la sociedad civil y sindicatos independientes, sí se han enviado propuestas y peticiones sin obtener respuesta. Recordaron que el 4 de junio de 2025, solicitaron formalmente a la dependencia la realización de foros en San Luis Potosí que permitieran escuchar la voz de las y los trabajadores, pero hasta ahora no han recibido contestación.

Para los colectivos, esta actitud demuestra una preferencia por escuchar únicamente al sector empresarial, olvidando que la función de la STPS, es generar políticas que reduzcan las desigualdades entre patrones y empleados.

En este sentido, señalaron que si bien, la secretaría no tiene atribuciones legislativas, sí puede impulsar la iniciativa, pues es la instancia del Poder Ejecutivo, encargada de presentarla ante la Cámara

de Diputados.