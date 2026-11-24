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Dentro de las investigaciones en contra de José N., sacristán que laboraba en el templo San Pedro y Santa María de Guadalupe, ubicado en colonia poceña Rancho Viejo Primera Sección y quien habría abusado sexualmente de niños de entre cinco y 13 años de edad, al momento no se investiga a su esposa, ni tampoco ha comparecido el sacerdote de la iglesia.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien complementó que la Policía de Investigación (PDI) acumula cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas en contra del imputado por el delito de abuso sexual calificado.

Tales causas penales corresponden a cinco víctimas infantiles, dado que, en dos asuntos se encuentran dos hermanas afectadas, subrayó la fiscal general.

En entrevista, describió que luego de la celebración de la audiencias de vinculación a proceso penal, la defensa del sacristán solicitó la duplicidad del término constitucional en cada uno de los asuntos, por lo cual, en próximos días se resolverá su situación jurídica.

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García Cázares enfatizó que, al tratarse de un mismo delito, pero diferentes víctimas, se están investigando cuatro averiguaciones, por ende, de llegar a juicio el Poder Judicial del Estado le impondrá cuatro penalidades diferentes.

"Esta persona se los llevaba hacia un cuarto que se encontraba en la misma iglesia, es decir, que los abusos y las violaciones ocurrían dentro de la misma iglesia. Si no se quieren acercar a nosotros como movimiento, pueden acercarse hacia Comisión Estatal de Víctimas o hacia la Fiscalía, a levantar su denuncia porque sí son muchas, muchas víctimas", expuso recientemente Marilú González Martell, activista social y fundadora de Movimiento Abejita Vuelve a Casa, quien brinda acompañamiento a las madres de las niñas abusadas.