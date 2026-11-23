Uber inicia reclutamiento de operadores en Ciudad Valles
La empresa invitó a conductores a registrarse con promesa de ingresos semanales de 5 mil pesos
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La empresa de redes de transporte Uber anunció la apertura de sus operaciones en el municipio de Ciudad Valles, donde por lo menos 120 mil personas de la zona Huasteca han solicitado servicio en el último lustro.
Ante esto, la empresa abrió la convocatoria para que aquellos que deseen invertir su vehículo en el transporte de pasajeros, se registren cuanto antes, para que respondan a una promesa de utilidad semanal de 5 mil pesos.
"Cada nueva ciudad a la que llegamos representa una oportunidad para ampliar las opciones locales de movilidad. En Ciudad Valles, más de 120 mil personas han intentado solicitar un viaje en los últimos 5 años", explicó David Mínguez, gerente de comunicación y asuntos públicos de Uber México.
"Por eso nos complace anunciar que muy pronto la app estará disponible para ayudar a los vallenses a llegar a los lugares que forman parte de su día a día, desde el trabajo, la escuela, hasta reuniones con familiares y amigos", señaló.
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