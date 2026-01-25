Accidentes ya son 4a causa de muerte

Aunque el año pasado decrecieron 1.5 por ciento las investigaciones penales por homicidio culposo en hechos de tránsito en el estado de San Luis Potosí, en comparación con el 2024, entre enero y junio del 2025 los accidentes se ubicaron como la cuarta causa de muerte en la entidad.

En el 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE), registró 319 casos penales por dicho delito, siendo marzo el mes de mayor incidencia con 36 denuncias, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para el 2025, el número de carpetas de investigación se estableció en 314 por muertes en incidentes viales, donde abril, agosto y noviembre se ubicaron como los meses con más asuntos, al reportar 30 cada uno.

Es decir, el decremento consistió en cinco casos de tránsito menos, equivalente a una reducción del 1.5 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida Tres vehículos implicados en choque fatal en Villa Magna, Circuito Potosí

No obstante, los accidentes se colocaron como el cuarto motivo de fallecimiento entre las y los habitantes del estado potosino durante el primer semestre del 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), precisaron que fallecieron 494 personas por esta causa, sin embargo, al desglosar por sexo solo en hombres con 367 decesos se mantuvo en la cuarta posición, porque en las mujeres correspondió a influenza y neumonía con 207 muertes.