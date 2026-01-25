Se queda dormido y causa accidente en Barrio de Tequis

Al presuntamente quedarse dormido, el conductor de una camioneta le pegó a tres vehículos estacionados en el Barrio de Tequis, luego intentó fugarse pero sólo avanzó unos metros y la unidad ya no pudo seguir rodando.

Por suerte en ese caso no se registraron personas lesionadas pero los daños materiales son de consideración y ahora tendrán que ser cubiertos por el causante, incluso uno de los autos dañados en una carroza de Funerales Tangassi.

El incidente se registró cerca de las 05:00 de la mañana de este sábado, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Trax de color gris, circulaba sobre la calle Mariano Arista en dirección al centro de la ciudad.

No obstante, al llegar a la calle de Mariano Otero, al parecer el conductor se quedó dormido y al no controlar el volante chocó contra un automóvil Nissan Versa de color negro, al que arrastró por varios metros para proyectarlo contra una camioneta Dodge Caliper gris y ésta a su vez le pegó a una carroza.

Las unidades afectadas se encontraban estacionadas frente a Funerales Tangassi y presentaron fuertes daños materiales, en especial el Versa negro que prácticamente acabó en pérdida total.

Después de choque contra los vehículos, el conductor de la camioneta continuó su camino con la intención de fugarse pero apenas había avanzado unos metros cuando la unidad ya no pudo rodar y al lugar arribaron peritos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del accidente, siendo trasladado a las instalaciones para practicarle un examen para determinar si andaba bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, la camioneta del presunto fue enviada a una pensión particular en tanto llega a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales, aunque afortunadamente en este caso no hubo personas lesionadas.