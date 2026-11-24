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Los nuevos productos que armará la industria automotriz de San Luis Potosí representa un respiro para el acero, porque ampliará la oferta, pero al mismo tiempo las posibilidades de acomodar el acero en el desarrollo de los vehículos nuevos, informó el empresario acerero Jacobo Payán Espinoza.

Precisó que el país está creciendo muy poco, pero San Luis Potosí está dentro de una burbuja que está ofreciendo un crecimiento económico mucho mayor, "gracias a proyectos como el de BMW que sigue creyendo en México y en San Luis Potosí y que está creciendo y generando más vehículos".

Agregó que no se puede hablar de un ritmo de crecimiento similar a 2025, pero sí van llegando empresas nuevas y esa condición mejora con el hecho de que hay nuevas plantas en expansión, lo que ayuda a calcular que 2027 será un año bueno para la industria acerera.

Consideró que también hay optimismo porque el mercado en el mundo se está acomodando y se abona la expectativa de que México tenga un poco más de crecimiento.

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Agregó que la nueva realidad del comercio internacional ha llevado a que México proteja la industria nacional, escenario que se complementa con la resistencia de Estados Unidos a mantener un mercado muy abierto con el continente asiático, porque luego este último trae productos a bajo costo pero con las condiciones que afectan la competitividad.

Juzgó que aún así las condiciones son de optimismo, porque el país está creciendo muy poco pero finalmente hay números hacia arriba, lo que favorece las condiciones para que la industria automotriz se desarrolle y se consolide, en forma paralela a la producción del acero.