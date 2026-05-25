Video | Denuncian fuga sin reparar en Las Piedras

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Desde hace aproximadamente un año, una fuga de agua en la calle Caliza, entre Obsidiana y Granito, en la colonia Las Piedras, permanece sin ser reparada pese a intervenciones realizadas previamente en la zona.

De acuerdo con habitantes del sector, tras el reporte realizado ante Interapas, personal del organismo acudió al sitio y abrió diversas zanjas para atender el problema; sin embargo, los trabajos no fueron concluidos y la filtración continuó.

Posteriormente, personal de Obras Públicas colocó asfalto sobre los hoyos abiertos en la vialidad, aunque vecinos aseguran que la fuga nunca fue reparada por completo, por lo que el agua sigue filtrándose en medio de la calle.

La situación ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes consideran que la humedad constante podría debilitar el pavimento y provocar un socavón, además de representar un riesgo para automovilistas y peatones.

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