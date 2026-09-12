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Admite PJE "filtración" de datos y no de hackeo

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Admite PJE "filtración" de datos y no de hackeo
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      Aunque todavía no está concluida la investigación, todo apunta a que la divulgación de información del Poder Judicial se trató de una filtración y no de un hackeo, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Por ende, la funcionaria judicial adujo que sigue la valoración de interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Refirió que luego de la realización de una auditoria externa por una empresa, se logró retirar las ligas que contenían la documentación expuesta en redes sociales.

      Reconoció la magistrada que el departamento de Tecnología continúa determinando qué datos se filtraron, pues el material estaba desordenado en cuanto a folio, fechas y expedientes.

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      "Tuve oportunidad de verlo con Órgano de Administración, pero bueno, en ese tema les seguiré informando conforme Órgano de Administración me vaya informando", exteriorizó.

      Aseguró que la próxima semana compartirá más información actualizada de cómo vamos el proceso de análisis del área tecnológica. "Ya se realizó (una auditoría externa), incluso quien esté pendiente por ahí, se bajaron todos los links, toda la información que había", remató Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

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