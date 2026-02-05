Admiten deuda con enfermeras
Guillermo Morales López admite problema de salario en Casa por Casa y se compromete a pago retroactivo.
La delegación de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, reconoció que mantiene un adeudo con personal de enfermería del programa "Casa por Casa", y aunque prometió que, en próximas fechas resolverá la omisión, no precisó cuándo saldará los pagos.
En conferencia de prensa para abordar la cobertura de diferentes esquemas asistencialistas, Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar, admitió que el problema no es generalizado, sino que afecta a 10 trabajadores.
El funcionario federal justificó el incumplimiento del salario, porque se les pagaba en un sistema y se migró a otro para darle mayor celeridad, debido a que el primero era más lento.
Sin embargo, cuando se incorporaron a "Casa por Casa" procedió la migración administrativa, pero no se trasladó la base de datos quedándose en el anterior sistema, situación que no fue detectada por tres meses, añadió.
Morales López aseveró que la delegación federal cubrirá los pendientes de manera retroactiva, una vez actualizada la sistematización de las y los 10 trabajadores de enfermería.
"Sí fue un problema que se debió haber detectado. Ya hablé con ellos y les ofrecí una disculpa porque eso sucedió, pero ya quedamos que el lunes nos volvemos a juntar para que ya se tenga precisamente la fecha en que les vamos a pagar", manifestó.
