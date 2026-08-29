logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Afirma la Seduvop que calle Moctezuma va acorde y a tiempo

La apertura para la circulación vehicular se habilitará de forma gradual por tramos

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
A
Afirma la Seduvop que calle Moctezuma va acorde y a tiempo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después que se informó que la rehabilitación de la calle prolongación Moctezuma lleva más de un año y todavía no se entrega, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), aseveró que la obra avanza en tiempo y forma y de acuerdo con los procesos técnicos establecidos.

      Exteriorizó que progresa en la etapa final de la modernización, cuya intervención integral ya concluyó con colocación de cemento y actualmente realiza colocación de rejillas, limpieza y detalles finales.

      Por lo tanto, adelantó que la apertura para la circulación del tránsito vehicular se habilitará de forma gradual por tramos, de acuerdo con las condiciones que los trabajos permitan garantizar la movilidad segura. 

      Ante las molestias generadas entre locatarios, transeúntes y conductores de automotores por la extensión de la ejecución, justificó que cada etapa responde a trabajos "indispensables" para garantizar infraestructura de calidad, mayor seguridad vial y mejores servicios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Obra colapsa la Glorieta de la Familia; acusan ausencia de Tránsito
        Obra colapsa la Glorieta de la Familia; acusan ausencia de Tránsito

        Obra colapsa la Glorieta de la Familia; acusan ausencia de Tránsito

        SLP

        Pulso Online

        Vecinos de Lomas denuncian ausencia de agentes viales pese al caos generado por la obra.

        Renovación del drenaje en Callejón de Alvarado llega al 60%
        Renovación del drenaje en Callejón de Alvarado llega al 60%

        Renovación del drenaje en Callejón de Alvarado llega al 60%

        SLP

        Pulso Online

        Interapas sustituye 80 metros de tubería y asegura que reinstalará el adoquín retirado durante los trabajos

        SLP no será un alojamiento de criminales: Torres Sánchez
        SLP no será un alojamiento de criminales: Torres Sánchez

        SLP no será un alojamiento de criminales: Torres Sánchez

        SLP

        Rubén Pacheco

        Aseguró que factores como capacitación y salarios de policías permiten funcionar a las estrategias de seguridad

        Foto del día | El Centro comienza a vestirse de colores patrios
        Foto del día | El Centro comienza a vestirse de colores patrios

        Foto del día | El Centro comienza a vestirse de colores patrios

        SLP

        Citlally Montaño

        Comercios ya exhiben artículos alusivos a las celebraciones de septiembre