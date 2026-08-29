Afirma la Seduvop que calle Moctezuma va acorde y a tiempo
La apertura para la circulación vehicular se habilitará de forma gradual por tramos
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Después que se informó que la rehabilitación de la calle prolongación Moctezuma lleva más de un año y todavía no se entrega, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), aseveró que la obra avanza en tiempo y forma y de acuerdo con los procesos técnicos establecidos.
Exteriorizó que progresa en la etapa final de la modernización, cuya intervención integral ya concluyó con colocación de cemento y actualmente realiza colocación de rejillas, limpieza y detalles finales.
Por lo tanto, adelantó que la apertura para la circulación del tránsito vehicular se habilitará de forma gradual por tramos, de acuerdo con las condiciones que los trabajos permitan garantizar la movilidad segura.
Ante las molestias generadas entre locatarios, transeúntes y conductores de automotores por la extensión de la ejecución, justificó que cada etapa responde a trabajos "indispensables" para garantizar infraestructura de calidad, mayor seguridad vial y mejores servicios.
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