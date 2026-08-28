ICE alista perros robot para sus operativos migratorios
La agencia prevé destinar hasta dos millones de dólares a equipos capaces de inspeccionar zonas peligrosas, confinadas o de difícil acceso.
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LOS ÁNGELES.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea adquirir perros robot para utilizarlos en operativos que puedan representar un riesgo para sus agentes.
La propuesta, registrada en el sistema de adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece una inversión máxima de dos millones de dólares para comprar varias unidades Spot, fabricadas por Boston Dynamics, así como sus accesorios.
Estos robots de cuatro patas pueden desplazarse por terrenos complicados, subir escaleras y realizar inspecciones mediante cámaras y sensores. También pueden ser controlados a distancia o ejecutar determinadas tareas de forma autónoma.
Según el DHS, los equipos permitirían obtener información antes de enviar agentes a lugares peligrosos, inestables, confinados o de difícil acceso. La documentación consultada no precisa cuántos robots serían adquiridos ni cuándo comenzarían a utilizarse.
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La compra forma parte de un plan más amplio para equipar al ICE. Entre las adquisiciones previstas también figura un contrato de 16.7 millones de dólares para obtener 6 mil guantes capaces de emitir descargas eléctricas mediante electrodos colocados en la palma.
El DHS describe estos guantes como dispositivos de "desescalada"; sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado su incorporación. La Red Nacional de Jornaleros los calificó como una forma de tortura por su capacidad para provocar dolor mediante pulsos eléctricos.
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