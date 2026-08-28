Diabetes tipo 1 alcanzará a 12 millones de personas en 2049
La prevalencia mundial aumentaría 29 % durante los próximos 24 años; el mayor crecimiento proporcional ocurriría en países de bajos ingresos.
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REDACCIÓN.- La cantidad de personas con diabetes tipo 1 en el mundo podría alcanzar los 12.1 millones en 2049, un incremento de 29 % respecto de 2025, de acuerdo con estimaciones presentadas en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).
El modelo, elaborado bajo la dirección del Centro Steno de Diabetes de Odense, Dinamarca, también proyecta un aumento de 14 % en los nuevos diagnósticos anuales: pasarían de 530 mil en 2025 a 605 mil en 2049.
Aunque actualmente la mayoría de los pacientes vive en países de ingresos altos y medios, el crecimiento proporcional más elevado se registraría en las naciones de menores recursos. Los investigadores relacionan esta tendencia con un mayor acceso a la insulina y al control de la glucosa, así como con mejores tasas de supervivencia.
En Tanzania, por ejemplo, la tasa anual de nuevos casos podría duplicarse, aunque el número total de pacientes continuaría por debajo del registrado en países con ingresos altos.
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Estados Unidos sumaría más de medio millón de personas con la enfermedad y Reino Unido, más de 100 mil. En Italia, el incremento estimado sería de alrededor de 16 %.
Los investigadores advierten que los datos epidemiológicos disponibles son limitados, particularmente en países de ingresos bajos y medios. Por ello, las cifras corresponden a proyecciones y no a un conteo definitivo.
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EFE
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