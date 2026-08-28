Renovación del drenaje en Callejón de Alvarado llega al 60%

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La rehabilitación de la red sanitaria en el Callejón de Alvarado, ubicado entre el Centro Histórico y el Barrio de Santiago, registra un avance del 60 por ciento, informó el Interapas.

La obra contempla la sustitución de 80 metros de drenaje. Una vez instalada la nueva infraestructura, el organismo colocará una base de concreto y posteriormente reinstalará el adoquín retirado de esta vialidad.

El comunicado no precisa el costo de la intervención ni la fecha prevista para concluirla.

Interapas agregó que actualmente realiza otras ocho obras sanitarias en la avenida Venustiano Carranza, a la altura de Humboldt; Avanzada, entre Nicolás Zapata y Agustín Vera; Pedro Montoya, junto a Damián Carmona; Benito Quezada, en la colonia Wenceslao; y las calles Madrid, Granate, Industrias y Arquímedes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el organismo, los trabajos se financian con recursos obtenidos por el cobro de los servicios de agua y drenaje.